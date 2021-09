Il derby non frena l’entusiasmo: per Roma-Empoli venduti 23.500 biglietti

Prosegue senza intoppi la vendita dei tagliandi per l'ultima partita prima della sosta

Prosegue senza intoppi la vendita dei biglietti per Roma-Empoli, gara in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico: fino a lunedì pomeriggio sono stati staccati circa 23.500 biglietti, non lontanissimo dalla soglia massima consentita per ora dal governo all'interno degli stadi. La sconfitta nel derby non frena quindi l'entusiasmo e la voglia di stare accanto alla Roma, protagonista comunque di un buon inizio di stagione. Quella contro la squadra dell'ex Andreazzoli sarà l'ultima gara prima della sosta per le nazionali e arriverà a tre giorni dal secondo impegno in Conference League (giovedì alle 18.45 contro lo Zorya).