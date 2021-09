Zaniolo al top, Mourinho e i nuovi nemici, la reazione: Roma, ecco cosa salvare

Nicolò ritrovato e che rischia le giocate, lo Special One che alza la voce per difendere la squadra

Se faranno rumore come quelli che aveva ai tempi dell' Inter , solo il tempo lo dirà. Ma i nemici di Mourinho sono tornati: per il momento hanno addosso una divisa gialla, guardano i replay dietro a un monitor o decidono le modalità delle conferenze, ma chissà che non possano trasformarsi e prendere altre forme, se la posta in gioco dovesse alzarsi. Di certo il Mourinho gandhiano dopo il derby ha lasciato spazio a quello rabbioso che aveva fatto innamorare degli interisti. E anche sponda Roma sotto i baffi c'è un sorriso. Perché Mou che alza la voce, con buona pace dei pacifisti e dei fan del profilo basso, piace di più.

Un altro che con la Lazio ha dato via a una vera e propria battaglia è stato Zaniolo : i presupposti c'erano tutti (gli insulti alla madre, gli sfottò, gli striscioni che lo accostarono a Rocca) ma contro i biancocelesti è stato nettamente il migliore. Si è procurato un rigore (e mezzo), ha colpito un palo, ha ingaggiato duelli con tutti (18), ha fatto più cross (4) e dribbling (7) di chiunque. Ma soprattutto ha preso la Roma sulle spalle, che è un po' quello che gli era stato recriminato nelle prime uscite: primo tra i suoi per indice di verticalità, cioè quel valore che indica il numero di giocatori avversari superati da un passaggio in verticale andato a buon fine, e secondo solo ad Abraham nell'indice di rischio passaggio (un dato che misura la propensione a rischiare una giocata). E anche quel gesto a fine partita verso i tifosi della Lazio , che magari gli costerà più di una tirata d'orecchie, è una "carezza" ai cuori feriti dei romanisti.

Ma se la Roma ha un altro motivo per sorridere è la reazione, diametralmente opposta a quella del derby finito 3-0 con Fonseca in panchina. Quella squadra da elettroencefalogramma piatto non ebbe una scossa a differenza di quella di ieri, che invece è rimasta in partita fino al 95' nonostante i due gol in 20' che avrebbero tramortito la vecchia versione. E lo stadio ha apprezzato, tanto da continuare a cantare e applaudire quando Mourinho ha raccolto la squadra in mezzo al campo alla fine della partita. Un cerchio, mentre i laziali esultavano, quasi a volergli far ascoltare e assaporare il sapore della sconfitta. Come a dire: "Noi e i tifosi contro tutti". Della serie: il vecchio Mou è (ben)tornato.