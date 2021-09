Zaniolo come De Rossi: esce dal campo e fa un gestaccio ai laziali

Una storia di odio con i tifosi biancocelesti che è iniziata qualche anno fa, quando dalla Curva Nord sono partiti dei cori contro la mamma di Nicolò, Francesca

Zaniolo esce dal campo sconfitto, dopo che il derby è finito 3-2 a favore della Lazio. Ma l'antipatia per i tifosi biancocelesti continua: il numero 22 della Roma è infatti sceso nel tunnel che porta agli spogliatoi toccandosi gli attributi mentre guarda gli spalti, facendo infine anche le corna. Prima di lui una storica bandiera l'aveva fatto già in un derby: Daniele De Rossi che, rivolgendosi ai tifosi avversari, si è toccato le parti basse in segno di sfottò. Una storia di odio quella tra Zaniolo e i laziali che è iniziata qualche anno fa, quando dalla Curva Nord sono partiti dei cori contro la mamma di Nicolò, Francesca. Nel 2020 poi, dopo il primo infortunio al crociato, è apparso uno striscione contro il numero 22 da parte dei laziali: "Zaniolo come Rocca, lo zoppo de Roma", il testo del messaggio, corredato dalla foto di una sedia a rotelle.