Lazio-Roma, su Zaniolo è rigore ma spunta il labiale di Guida: “È fuorigioco”

L'arbitro sicuro della non chiamata che ha fatto infuriare Mourinho, si è rivolto a El Shaarawy spiegando l'accaduto

Il day after del derby non ha spento le polemiche. La sfuriata di Mourinho contro arbitro e Var in diretta tv ha fatto rumore, soprattutto perché da quando è alla Roma lo Special One non si era mai visto in queste vesti. Il momento chiave che ha deciso il match e che ha scatenato il portoghese è arrivato al 19'. Pedro segna il 2-0 in contropiede, ma nell'area opposta poco prima Hysaj aveva abbracciato e atterrato Zaniolo. Un fallo da rigore, non ravveduto né dal direttore di gare Guida, né dal Var Irrati. Oggi, soprattutto sui social di sponda Lazio, gira il video del labiale con cui Guida ha spiegato a El Shaarawy la sua scelta. "È fuorigioco, e comunque non c'è fallo" dice l'arbitro al Faraone. Le immagini dell'azione però lo smentiranno, sia sul fuorigioco (Zaniolo è perfettamente in linea) sia sul fallo che sembra netto. L'errore resta, il danno pure.