Roma-Torino, le probabili formazioni: Florenzi titolare, a sinistra c’è Perotti – LIVE

La Roma va a caccia della prima vittoria del nuovo anno. All’Olimpico nell’anticipo del sabato sera arriva il Torino di Walter Mazzarri. Il grande ex di giornata è Gianluca Petrachi, che in estate è arrivato in giallorosso con un lungo strascico di polemiche ancora vivo. Fonseca però pensa solo al campo e vuole il terzo successo consecutivo dopo quelli con Spal e Fiorentina. In porta c’è Pau Lopez, in difesa Mancini-Smalling al centro (Fazio infortunato e in tribuna) e Florenzi e Kolarov esterni. In mezzo al campo confermati Veretout e Diawara mentre alle spalle di Dzeko c’è Zaniolo a destra, Pellegrini (diffidato, occhio alla Juventus) al centro e Perotti a sinistra. Dalla panchina sia Under che Mkhitaryan.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Cetin, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Kalinic, Antonucci.

All.: Paulo Fonseca.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.

A disposizione: Rosati, Ujkani, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Adopo, Meite, Zaza

All.: Walter Mazzarri.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Schenone – Vecchi

IV uomo: Chiffi

VAR: Abisso

AVAR: Costanzo