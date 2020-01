Aina: “La Roma è una grande squadra, ci renderà la vita difficile”

Momento non facile per il Torino, che ha chiuso il 2019 con il ko clamoroso in casa contro la Spal. I granata, senza due giocatori fondamentali come Ansaldi e Baselli, si presentano a Roma per provare l’impresa contro i giallorossi. Poco prima dell’inizio del match, ha parlato Ola Aina:

OLA AINA A ROMA TV

“Questa sera sarà una partita difficile per entrambe. Noi siamo desiderosi di fare bene. La Roma è una grande squadra e ci renderà la vita difficile”.

OLA AINA A DAZN

“E’ un po’ strano subire tanti gol, ci sono aspetti difensivi su cui dobbiamo lavorare come squadra. Ogni partita è una nuova opportunità e lavoreremo duramente come sempre”.