Comi: “L’Olimpico per noi non è un campo fortunato, proveremo a invertire la tendenza”

Match importante per il Torino. La squadra di Mazzarri arriva a Roma affamata di punti, soprattutto per uscire da un periodo negativo che ha infastidito anche i tifosi. A pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico, le parole del direttore generale granata Antonio Comi:

COMI A DAZN

“Giocare in casa per noi ora non è facile, il pubblico è esigente. Dobbiamo cambiare il trend. Questo campo per noi non è fortunato, proveremo a cambiare anche questo”

Sul mercato.

“Non è il momento di parlarne. Se ci saranno opportunità le valuteremo”