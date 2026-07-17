Il tecnico parlerà alla vigilia del test amichevole contro la Primavera
Raduno Roma: arriva Gasperini, che ressa a Trigoria!
Domani Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa. Il tecnico giallorossi alle ore 14 risponderà alle domande dei cronisti presenti alla vigilia del primo test amichevole contro la Primavera in programma domenica pomeriggio. Il mercato della Roma ancora non si è sbloccato, la speranza dell'allenatore è quella di abbracciare almeno un nuovo acquisto nelle prossime ore. Gasperini tornerà a parlare dopo l'intervista rilasciata a Rai Radio Uno lunedì, il giorno del primo giorno di ritiro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Summerville, ultimatum di Gasperini alla società: ecco la dead line
News AS Roma
Calciomercato Roma, D'Amico al lavoro per il post Celik: occhi su El Ouadhi
Calciomercato AS Roma
Moreira, l'assist di Mendes non basta: lo Strasburgo non abbassa il prezzo
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: ore decisive per Summerville. Koné nel mirino dello United
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti