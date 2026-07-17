Il tecnico parlerà alla vigilia del test amichevole contro la Primavera

Redazione
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Raduno Roma: arriva Gasperini, che ressa a Trigoria!

Domani Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa. Il tecnico giallorossi alle ore 14 risponderà alle domande dei cronisti presenti alla vigilia del primo test amichevole contro la Primavera in programma domenica pomeriggio. Il mercato della Roma ancora non si è sbloccato, la speranza dell'allenatore è quella di abbracciare almeno un nuovo acquisto nelle prossime ore. Gasperini tornerà a parlare dopo l'intervista rilasciata a Rai Radio Uno lunedì, il giorno del primo giorno di ritiro.

gasperini AS Roma Training Session

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