L'addio di Celik, in parte, ha stravolto i piani della Roma. Ora i giallorossi dovranno trovare sul mercato anche un altro esterno oltre a Moreira, principale obiettivo per rinforzare le fasce. L'accordo col belga è stato trovato: pronto per lui un contratto da 2,5 milioni a stagione, ma lo Strasburgo non abbassa le pretese. Non è servito neanche l'intervento di Mendes (procuratore del giocatore) che da giorni è al lavoro per convincere i francesi a limare il prezzo che però rimane alto. La richiesta è tra i 40 e i 50 milioni mentre la Roma non ha intenzione di andare oltre i 30. La distanza ancora c'è e D'amico nel frattempo inizia a guardarsi intorno. Sulla destra fari puntati su Molina che però aspetterà la fine del Mondiale per prendere una decisione sul suo futuro.