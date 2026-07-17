Il terzino del Genk è valutato circa 15 milioni di euro

Redazione
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Il voltafaccia di Celik cambia il mercato: il piano della Roma

Dopo l'addio di Celik la Roma è al lavoro per trovare un nuovo terzino destro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb sul taccuino di D'Amico - oltre a Molina e Dodô - c'è anche El Ouadhi. L'esterno ha partecipato al Mondiale col Marocco, una sola presenza per lui nei quarti di finale contro la Francia. Il Genk lo valuta circa 15 milioni di euro, ma al momento la Roma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. È sul taccuino del ds, prima i giallorossi devono chiudere le operazioni in attacco, in particolare quella legata a Summerville.

Mancini D'Amico AS Roma Training Session

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