De Sanctis: “Mercato? Abbiamo già le risorse per essere protagonisti. Al cambio di società non pensiamo”

Prima partita del nuovo anno per la Roma, che torna in campo per proseguire sulla scia del poker senza storia in casa della Fiorentina. Il treno Champions non aspetta, i giallorossi devono centrare i tre punti già stasera contro il Torino. A pochi minuti dal fischio d’inizio è intervenuto Morgan De Sanctis, dirigente della Roma e braccio destro del ds Petrachi:

DE SANCTIS A DAZN

“La Roma è difficile da migliorare, non ci sono condizioni affinché ci dobbiamo sforzare a cercare qualcosa di esotico. Siamo sereni e convinti di avere un gruppo forte. Abbiamo le risorse per fare una stagione da protagonisti”.

I giocatori cosa pensano dell’eventuale avvicendamento societario?

Il livello di questa trattativa è così alto che non riguarda noi che siamo qua. Sono cose che non ci riguardano, siamo tutti concentrati per fare bene stasera e in futuro.