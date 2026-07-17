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Summerville-Roma, accordo vicino e ultimatum di Gasp. Da Garnacho e Godts: le alternative

Sono ore incandescenti per il calciomercato della Roma. In entrata sembra essere sempre più vicino l'accordo con Crysencio Summerville. L'olandese ha aperto al trasferimento e l'accordo economico è ormai a un passo, tanto che restano da limare solo alcuni dettagli. Dopo aver incassato il 'sì' del giocatore, D'Amico è pronto a presentare l'offerta ufficiale al West Ham: la proposta dovrebbe essere vicina ai 40 milioni più 5 di bonus. E in merito è arrivato anche l'ultimatum di Gasperini, con il tecnico giallorosso che si aspetta una definizione dell'operazione nelle prossime 48/72 ore. Restano comunque in lista possibili alternative o piste lasciate in ogni caso aperte dalla Roma: da Garnacho a Godts, passando per Uzun ed El Mala fino all'idea Martinelli. E' tornato di moda l'esterno offensivo dell'Ipswich Philogene, mentre la pista Nusa è a dir poco piena di ostacoli.

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