La Roma vuole chiudere il primo acquisto di questa sessione di calciomercato estiva. Il primo nome nella lista è quello di Summerville: l'olandese è l'obiettivo numero 1 per l'attacco giallorosso. Ma non è l'unico profilo seguito dal ds. Non serve spostarsi di molto. Dal West Ham all'Ipswich il passo è breve. Ed è proprio lì che gioca Jaden Philogene-Bidace. Classe 2002, l'esterno inglese è pronto a cambiare aria. E potrebbe farlo lasciando la Premier. Come riporta la BBC, la Roma ha manifestato un forte interesse per il giocatore. Ma la concorrenza non manca. Sulle sue tracce ci sono anche Bologna e Benfica. Proprio i portoghesi, al momento, sembrano essere in vantaggio. Nell'ultima stagione Philogene-Bidace ha segnato 13 gol in 36 partite con l'Ipswich. Un rendimento straordinario che ha aiutato il club a conquistare la promozione in Premier League dopo appena un anno. La Roma è in corsa. E il classe 2002 potrebbe rappresentare un'alternativa più economica rispetto a Summerville. La valutazione dell'Ipswich parte da circa 20 milioni.