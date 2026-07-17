Non solo El Ouadhi del Genk, la possibile 'scalata' nelle gerarchie di Rensch e nuovi acquisti come Savona, Molina o Dodò. La fascia destra della Roma, dopo il trasferimento di Celik alla Juventus, si prepara a una mini-rivoluzione. E in lizza c'è anche un altro turco. Si tratta di Mert Muldur, terzino destro classe 1997 attualmente in forza al Fenerbahce. Il 27enne nato a Vienna ha già giocato in Serie A, vestendo la maglia del Sassuolo tra il 2019 e il 2023 prima del trasferimento in Turchia. Lo riporta TMW, che precisa come Muldur abbia anche il passaporto comunitario. Il contratto del classe '97 col Fenerbahce, che può giocare anche a sinistra e come difensore centrale, scadrà tra meno di un anno, il 30 giugno 2027. Un fattore che potrebbe facilitarne l'addio ai gialloblù.