Il direttore sportivo Tony D’Amico accelera. Vuole chiudere il primo colpo del calciomercato Roma. E il nome è sempre quello: Summerville. Dopo settimane di congelamento, l'olandese del West Ham è tornato prepotentemente in cima alla lista di D'Amico. La trattativa ha cambiato marcia negli ultimi giorni e ora il giocatore è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. Il nodo principale era l'ingaggio. Summerville chiedeva 6 milioni. La Roma ne offriva 4 più bonus. Ma il muro sembra essere caduto. Come riportato da Matteo Moretto, è arrivato il sì del giocatore. L'olandese ha aperto alla Roma e l'accordo economico è ormai a un passo. Restano da limare soltanto alcuni dettagli. Ma la sensazione è chiara: Summerville non è mai stato così vicino ai giallorossi. La Roma ha accelerato. E sembra aver bruciato anche la concorrenza della Premier. Ora il prossimo passo. Dopo aver incassato il sì del giocatore, D'Amico è pronto a presentare l'offerta ufficiale al West Ham. La proposta dovrebbe essere vicina ai 40 milioni più 5 di bonus. La Roma vuole chiudere. Il primo colpo del mercato è sempre più vicino.