Il mercato della Roma si muove a piccoli passi, ma ora Gasperini attende uno sprint dopo la beffa con Celik che alla fine ha scelto la Juventus i giallorossi non possono più rimanere a guardare. L'obiettivo numero uno per rinforzare il mercato è Summerville, nelle scorse ore c'è stata un'apertura da parte del giocatore e sono attesi nuovi incontri per trovare la quadra sia con lui che col West Ham. Secondo quanto riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, il tecnico si aspetta una chiusura dell'operazione nelle prossime 48/72 ore. Una sorta di dead line di Gasp alla società che fino ad oggi non ha regalato nessun nuovo colpo. Greenwood è sfumato e ora Gian Piero si aspetta uno sprint. Gli altri nomi sono sul taccuino sono quelli di Moreira per la fascia sinistra e Tresoldi per il ruolo di vice Malen.