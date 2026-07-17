Summerville è la priorità. Ma la Roma ha fretta di chiudere. Non vuole rivivere un Greenwood-bis: una trattativa portata avanti per settimane, per poi ritrovarsi senza nulla in mano alla fine del percorso. Per l'olandese c'è stato un vero ritorno di fiamma. Dopo il congelamento delle ultime settimane, è tornato prepotentemente sul taccuino di D'Amico. E ora è il nome numero uno per rinforzare l'attacco giallorosso. L'unico ostacolo, prima della chiusura, resta il giocatore. Summerville chiede 6 milioni di euro d'ingaggio, mentre la Roma è ferma a 4 più bonus. Una distanza che ancora non è stata colmata. Per evitare di trascinare la trattativa, però, i giallorossi hanno fissato una scadenza. Vogliono una risposta entro martedì. Nel frattempo D'Amico non vuole farsi trovare impreparato. Il ds sta già valutando altri profili. Perché Summerville resta la prima scelta, ma la Roma non vuole più perdere tempo.

D'Amico studia le alternative: da Godts a Garnacho, tutti i nomi

Il primo nome è quello di. L'argentino, che sembrava essere in pole fino a pochi giorni fa, è stato messo in stand-by. Lui ha già dato la sua disponibilità a venire in Italia. Ora è laa prendere tempo. Lo considera il piano B nel caso in cui dovesse saltare. Anche per l'ex United, però, servirà lavorare. Ilcontinua a chiedere 50 milioni di euro e, al momento, non sembra intenzionato ad aprire alla formula del prestito. Per questo motivo le strade portano verso. Il belga piace molto a D'Amico e ha due vantaggi importanti: età e ingaggio. Ha quattro anni in meno rispetto a Summerville e non chiede i 6 milioni di stipendio dell'olandese. Poi ci sono gli altri profili. Più lontani, ma comunque monitorati. Comedel Francoforte eddel Colonia. Occhio anche a. Tutti nomi presenti sul taccuino di, con un asterisco finale. Perché la Roma vuole chiudere per. Solo dopo martedì, in caso di ulteriore frenata o congelamento della trattativa, si valuteranno altre strade. Gasperini ha fretta. Vuole volti nuovi. E li vuole il prima possibile.