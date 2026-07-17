Accelerare. È questo il mantra di D'Amico. Il ds è al lavoro per regalare a Gasperini il primo colpo di questa sessione estiva di mercato. Il nome in cima alla lista è quello di Summerville. Oggi è lui l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco giallorosso. Chiudere non sarà semplice, ma a Trigoria c'è fiducia. Si continua a lavorare sull'ingaggio: la Roma è ferma a 4 milioni più bonus, mentre l'olandese continua a chiederne 6. Oggi il giocatore rientrerà dalle vacanze. E i contatti potranno intensificarsi. Negli ultimi giorni era tornato d'attualità anche il nome di Antonio Nusa per la corsia di sinistra. Una pista che, però, secondo Il Messaggero, è destinata a raffreddarsi. Se non addirittura a chiudersi. I motivi sono due. Il primo è la concorrenza. Bayern Monaco e Arsenal seguono il norvegese da vicino. Il secondo è il prezzo. Il Lipsia lo valuta circa 60 milioni e non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste. Per questo motivo la Roma continua a spingere su Summerville. L'olandese resta la priorità. Nusa, invece, si allontana sempre di più.