Roma, solo una multa per i cori a Stankovic. Vietata la trasferta di Rotterdam

Il mercato giallorosso

La Roma sta già iniziando a preparare la prossima finestra di mercato estiva. Tiago Pinto sta seguendo con attenzione Dani Ceballos e Daichi Kamada, entrambi in uscita a parametro zero da Real Madrid e Eintracht Francoforte. Lo spagnolo era stato cercato da Mourinho stesso a gennaio e lo stipendio è alla portata del club (1,5 milioni l'anno). Sulle sue tracce però ci sono anche Betis e Atletico Madrid. Lo stesso discorso vale anche per il centrocampista giapponese che in Germania guadagna meno di 500 mila euro anche se al momento il Borussia Dortmund è in netto vantaggio.