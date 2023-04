Feyenoord-Roma, sempre più a rischio la trasferta per i tifosi giallorossi

Si sta per chiudere la partita tra Roma e Feyenoord, quantomeno sugli spalti. Dopo il divieto di trasferta per i tifosi olandesi che non potranno seguire la propria squadra nella Capitale nel match in programma il prossimo 20 aprile, adesso anche le autorità dei Paesi Bassi sono sempre più convinti di prendere la stessa decisione in merito ai tifosi giallorossi che non potranno dunque accedere allo Stadio De Kuip il prossimo 13 aprile. Il forte rischio di scontri visti anche i precedenti del 2015 e dello scorso maggio a Tirana, hanno fatto sì che le istituzioni olandesi stiano pensando seriamente al pugno duro per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Nelle scorse settimane sull'argomento si era espresso il capo della Polizia di Rotterdam che aveva mostrato le proprie perplessità nell'accogliere i tifosi romanisti anche se poi dall'Olanda erano arrivate delle rassicurazioni a riguardo tanto che alcuni tifosi hanno già acquistato i biglietti aerei per raggiungere la città portuale.