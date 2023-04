Roma, allenamento a porte aperte per i membri dell’Assist Club. Presenti i Friedkin

Giornata particolare a Trigoria che ha aperto le sue porte ai membri dell'Assist Club. Gli ex azionisti del club (circa 150) che avevano aderito all'Opa voluta dai Friedkin (entrambi presenti per assistere all'allenamento) nell'ambito del delisting, hanno potuto infatti incontrare José Mourinho e la squadra come previsto proprio dai vantaggi e incentivi dell'Assist Club. Tante le foto e gli autografi con i tifosi (e non) usciti dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini con maglie e cartoline dei loro beniamini.