Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo. Santiago Castro rappresenta soltanto il primo tassello di una campagna acquisti destinata a portare nella Capitale altri rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo. Sfumate le piste che conducevano a Greenwood e Summerville, il principale obiettivo di D’Amico e Gasperini sarebbe ora Antonio Nusa. Il talento norvegese, per età e caratteristiche tecniche, è considerato il profilo ideale per il progetto giallorosso e la trattativa potrebbe accelerare già nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Roma avrebbe già incassato il gradimento del giocatore per un trasferimento nella Capitale. Resta però da trovare un accordo con il Lipsia, che valuta il suo cartellino oltre 55 milioni di euro. Il club tedesco inoltre, non avrebbe particolare necessità di cedere Nusa, anche alla luce della vendita di Diomandé al Real Madrid per una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro. Le alternative al norvegese non mancano: da Adingra a Leao passando per Alajbegovic e Martinelli ma, sempre secondo Pedullà, non rientrerebbero nei piani di D’Amico Luiz Henrique dello Zenit e Oscar Bobb del Fulham.