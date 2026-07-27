Le strade di Santiago Castro, Gian Piero Gasperini e della Roma si sono incrociate più volte. Da quando è arrivato in Italia infatti, l’attaccante argentino ha affrontato i giallorossi in sette occasioni, collezionando due gol, due assist e solamente due sconfitte. La sfida più significativa, sia a livello personale sia di squadra, resta senza dubbio l’ultima disputata all’Olimpico: il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In un Olimpico gremito, dopo l’1-1 dell’andata al Dall’Ara, a festeggiare sono stati proprio i rossoblù, trascinati da una'ottima prestazione di Castro. L’argentino ha prima servito a Rowe l’assist per il gol dell’1-0, per poi a inizio ripresa, firmare la rete del momentaneo 3-1 con un destro sotto l’incrocio imprendibile per Svilar. Castro ha quindi già mostrato all’Olimpico tutto il proprio repertorio: capacità di dialogare con i compagni, determinazione e grande efficacia sotto porta. Qualità che aveva già messo in mostra nella stagione precedente, ancora in un Roma-Bologna e sempre nello stadio della Capitale. Anche in quell’occasione “El Torito” aveva lasciato il segno, realizzando un gol da opportunista sugli sviluppi di un calcio d’angolo e servendo a Orsolini l’assist illuminante per la rete del 2-1. Gasperini non vede l’ora di abbracciarlo e di lavorare sulle sue qualità, provando a valorizzarlo come ha già fatto con tanti attaccanti nel corso della sua carriera.