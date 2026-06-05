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Casting a sinistra: da Tzolis a Paixao. Gasp vuole un rinforzo per la fascia

È ancora inizio giugno ma sono già giorni caldissimi per il mercato. Al centro delle attenzioni della Roma (e di Gasp) continua a esserci Mason Greenwood. I giallorossi, però, devono muoversi per superare la concorrenza del Fenerbahce. Hakan Safi, candidato alla presidenza del club turco, si è mosso in prima persona e ha trovato (e annunciato) l'accordo per un contratto quadriennale con l'inglese. Intanto, sulla trequarti sinistra continua il casting: in cima alla lista rimane Summerville ma l'affare non sarà semplice. Ci sono poi Tzolis del Brugge, Igor Paixao del Marsiglia oltre a Mathys Tel e Mika Godts. Bocciati invece Nusa e Alajbegovic. Gasperini vuole anche un rinforzo sulla fascia destra dato che Wesley che giocherà a sinistra anche il prossimo anno: la richiesta del tecnico è quella di un esterno di piede sinistro. Celik anche in caso di rinnovo è visto come un braccetto difensivo e Rensch sarà una riserva.

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