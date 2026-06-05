Sono ore di attesa in casa Roma. La firma di D'Amico ancora non è arrivata e ogni minuto può essere quello buono da qui alla fine del week end, ma una cosa è certa: Gasperini ha già spiegato per filo e per segno quali sono i suoi obiettivi per rinforzare la rosa. Nei dialoghi con la proprietà non si è affrontato solamente l'argomento attacco, ma il mister ha anche chiesto un nuovo innesto sulle fasce, in particolare quella destra. A sinistra c'è Wesley che ha convinto tutti da quella parte e resterà lì anche il prossimo anno. Rimane in bilico la posizione di Angeliño, ma per il vice del brasiliano ci sarà tempo (piace Obrador). Dall'altra ci sarà bisogno di un titolare poiché Celik potrà essere usato come jolly (in caso accordo sul rinnovo) e potrà far rifiatare Mancini in difesa quando le partite diventeranno tante, Rensch (l'altro giorno ha incontrato il procuratore) nonostante alcune buone prestazioni è considerato una riserva. Gasperini ha già indicato le caratteristiche che dovrà avere il nuovo titolare su quel lato: dovrà essere ben strutturato (per questo si allontana Dodô) e di piede sinistro. Il motivo? Con la presenza di Malen in mezzo al campo non c'è l'urgenza di aver un crossatore, meglio un terzino che possa rientrare in mezzo al campo, alla Wesley appunto. Dal 1 luglio inizierà il lavoro per D'Amico e sul mercato in entrata c'è tanto da fare.