A destra il sogno è Greenwood, e non è nemmeno un sogno irrealizzabile nonostante la concorrenza del Fenerbahce (non risulta invece l'interesse dell'Atletico Madrid). Ma Gasperini da tempo chiede anche un titolare a sinistra dove nell'ultimo anno si sono adattati in tanti visti i flop di Bailey e Zaragoza. Il nome in cima alla lista delle primarie è quello di Summerville del West Ham, con cui Malen sta parlando durante il ritiro olandese anche di Roma. L'esterno 24enne lascerà Londra dopo la retrocessione degli Hammers e costa circa 35 milioni. Su di lui c'è anche l'interesse del Tottenham, ma la vetrina Champions e proprio l'intesa con Malen potrebbero essere punti a favore da non sottovalutare.

Nella lista di Gasp, però, ci sono anche altri profili. Non Nusa, considerato troppo caro per quello che ha fatto vedere finora almeno nelle squadre di club. E nemmeno Alejbovic, considerato ancora acerbo per un ruolo da titolare. Discorso diverso per Tzolis del Bruges. Il greco affascina e a Gasp ricorda De Ketelaere. Anche in questo caso ci troviamo su una valutazione di 35 milioni. La stessa fatta dal Marsiglia per Igor Paixao, un vecchio pallino di Gasperini sin da dei tempi dell'Atalanta. Il brasiliano era stato cercato anche l'anno scorso prima del sorpasso proprio del Marsiglia che ora però è costretto a vendere. Tra i profili graditi ci sono anche Tel del Tottenham e Godts dell'Ajax.