Gasperini vuole rinforzi in attacco per una Roma da Champions e l'obiettivo di questi primi giorni caldissimi continua a essere Mason Greenwood. A Trigoria si sta studiando l'affare lampo col Marsiglia per battere la concorrenza. Come riporta il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, ci sarebbe, invece, già un accordo per un contratto quadriennale tra il l'attaccante inglese e Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, che si è mosso in prima persona e ha incontrato anche il padre del calciatore. Le elezioni si terranno tra il 6 e il 7 giugno. A differenza dei giallorossi, l'arma del club di Istanbul può essere proprio un ingaggio più elevato. Il Fenerbahce continua a muoversi e nelle ultime ore ha anche presentato la prima proposta ufficiale all'OM.