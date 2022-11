Roma, si pensa al dopo Karsdorp. Wijnaldum, prosegue il recupero in Olanda

La squadra si carica per la ripartenza del campionato, Solbakken, promette di “ risolvere il problema del go l” , ma il Bodo tarda a firmare il nulla osta. Tahirovic , già esaltato da Mourinho, mostra le sue potenzialità in Giappone e si mette a disposizione della squadra. Buone notizie per quanto riguarda Wijnaldum : potrebbe essere a disposizione di Mourinho già dal ritiro in Portogallo.

Intanto le ragazze della Roma Femminile vincono contro il Pomigliano e volano in vetta a +7 dalla Juventus seconda in classifica. Per le giallorosse erano state sollevate polemiche in seguito alla decisione di fargli giocare le partite di Champions a Latina. In tema mondiali, la Polonia raggiunge il primo posto del girone, battendo 2-0 l'Arabia Saudita, con Zalewski in panchina e col primo gol in mondiale di Lewandowski. Stessa sorte toccherà probabilmente a Dybala che non riesce ad entrare nelle grazie di Scaloni. Per l'Argentina sarà decisivo il match di questa sera contro il Messico.