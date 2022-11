Karsdorp a Roma con l’agente. Martedì un vertice con il club?

Sembra difficile pensare che sia un segnale di una ricucitura, più probabile che si possa andare verso la conclusione del rapporto, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Dopo essersi rifiutato di presentarsi in ritiro, mancando quindi all’appuntamento con la trasferta in Giappone, ieri Rick Karsdorp è tornato a Roma, in compagnia del suo agente Johan Henkes. In questo momento, però, tutti i dirigenti del club giallorosso sono in tournée, e proprio la presenza del manager lascia pensare che sia previsto per martedì, al ritorno dei vertici dall’Oriente, un summit per decidere il futuro del giocatore. La Roma, comunque guarda anche altrove, visto che ieri è stata annunciata una partnership con il Nagoya Grampus. Dice il presidente Dan Friedkin: «È il primo passo per un legame duraturo e inestimabile».