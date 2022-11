Calciomercato Roma: Odriozola, Bellerin o Bereszynski per sostituire Karsdorp

Dopo il rientro a Roma, Karsdorp verrà valutato dallo staff sanitario per confermare il malessere psicologico accusato dal calciatore, nell'attesa del confronto con la dirigenza che avverrà solo quando la squadra rientrerà da Giappone. Nel frattempo, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto sarebbe alla ricerca di un giocatore che possa sostituirlo. La soluzione più semplice a gennaio è quella di cercare un giocatore in prestito almeno fino a giugno e, per quanto riguarda la Serie A, gli occhi sono puntati su Bartosz Bereszynski della Sampdoria, attualmente impegnato con la Nazionale polacca. Qualche possibilità anche dalla Liga spagnola, in particolare interessano l'esterno destro Odriozola, in uscita dal Real Madrid dove non trova spazio già proposto a Mourinho dal procuratore Oscar Ribot, Bellerin, in cerca della continuità a Barcellona e IvanFresneda. Classe 2004 del Valladolid, è valutato circa un milione di euro, cifra che potrebbe portarli in testa alle preferenze giallorosse.