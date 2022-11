Onorato (Assessore allo sport): “La Roma Femminile a Latina? Una vergogna”

“Costringere la Roma femminile a giocare a Latina le partite casalinghe della Champions è una discriminazione di genere. In città però il problema dell’impiantistica è molto più ampio". Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi: “Non ho dubbi che, se le torri faro fossero servite alla Roma di Mourinho, la giunta Raggi non avrebbe tenuto nel cassetto il progetto per quattro anni, senza dare risposta”, continua Onorato.