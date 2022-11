Roma di nuovo in campo al Toyota Sports Center. Poi il ritorno a Tokyo

Dopo l'amichevole contro il Nagoya Grampus, pareggiata per 0-0, la Roma è tornata ad allenarsi nella mattinata giapponese al Toyota Sports Center, centro sportivo del club appena affrontato. Da preparare c'è il secondo test, in programma lunedì, contro lo Yokohama Marinos, che si giocherà proprio al 'Japan National Stadium' di Yokohama. Seduta di scarico, con in campo i calciatori che non hanno giocato ieri, impegnati in esercizi atletici e col pallone. Dopo l'allenamento la Roma è tornata a Tokyo.