Roma, sorrisi e selfie a Tokyo. Giocatori sotto lo schermo 3D dedicato alla squadra

El Shaarawy, Ibanez, Celik e Bove nel quartiere di Shinjuku per pubblicizzare la felpa travel. In un video pubblicato sui canali social della squadra, i giocatori passeggiano e scattano foto nella famosa zona di Tokyo nota per l'accesa movida nonché per il distretto dei grattacieli illuminato da insegne neon. Tra queste installazioni salta all'occhio quella dedicata proprio al club giallorosso sulla quale compaiono immagini della rosa e palloni da calcio tridimensionali. "Rieccoci a Tokyo", scrive il club su Twitter.