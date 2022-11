Juve, ecco il summit di mercato Allegri-dirigenti: si decide per Karsdorp e non solo

Holm dello Spezia, Odriozola, ex Fiorentina che può lasciare il Real Madrid anche in prestito e Thomas Meunier del Borussia Dortmund gli altri nomi

Appuntamento alla Continassa. Massimiliano Allegri, al rientro dalle vacanze, la prossima settimana sarà a Torino per riunirsi con la dirigenza, scrive Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport. Il summit servirà anche per fare un primo punto di mercato. Il d.s. Federico Cherubini, attivo su più fronti nelle ultime settimane, si confronterà con Allegri sulle opzioni percorribili per rinforzare la fascia destra già a gennaio. Da Rick Karsdorp, ai margini della Roma dopo la rottura con José Mourinho (e tornato ieri a Roma con il suo agente), a Emil Holm dello Spezia. Senza dimenticare Alvaro Odriozola, ex Fiorentina che può lasciare il Real Madrid anche in prestito e Thomas Meunier del Borussia Dortmund . In lista ci sono anche Correia del Valencia e il 18enne Fresneda del Valladolid. Tra le varie opzioni, resta sempre viva quella legata al rientro anticipato di Andrea Cambiaso.