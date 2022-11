Shomurodov, prestito di 6 mesi: idea Torino, ma lui vuole giocare

Anche la Cremonese si è mossa per avere in prestito il romanista, così come il Bologna e la Sampdoria

Il Torino sta operando sul mercato per mettere le mani su un rinforzo anche per il pacchetto avanzato e non solo per la trequarti, come riporta Tuttosport. Vagnati sta anche valutando alcune opzioni buone quasi esclusivamente per sei mesi, da gennaio a giugno. Dei prestiti temporanei, con un diritto di riscatto, col rischio che si trasformino in un rinforzo “usa e getta”.

A questa sfera appartiene la figura di Joao Pedro, 30 anni, dall’estate nel Fenerbahce, sotto contratto sino al 2025. Un’alternative, sempre immaginando un prestito da gennaio a giugno con diritto di riscatto, è poi rappresentata da Eldor Shomurodov, 27 anni, esubero della Roma, panchinaro pressoché fisso, sotto contratto sino al 2024.

L’uzbeko in termini di qualità e incidenza, di efficacia offensiva, sulla carta dà però al Torino meno garanzie di Joao Pedro. Per cui per adesso il club granata non è andato oltre una serie di sondaggi, comunque significativi.

Anche la Cremonese si è mossa per avere in prestito il romanista, così come il Bologna e la Sampdoria, in questi ultimi tempi. Shomurodov vuole comunque tornare a giocare con una certa continuità, cerca una squadra che possa farlo sentire subito protagonista Un identikit che corrisponde alla Samp decisamente più delle altre piste al momento aperte.