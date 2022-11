Il Milan in anticipo su Aouar per gennaio: la valutazione di 8 milioni può scendere

C'è anche Houssem Aouar nel calderone di nomi accostati alla Roma in queste settimane per il centrocampo. Il francese è in scadenza a giugno 2023, può muoversi a zero in estate ma se n'è parlato anche in ottica gennaio. I giallorossi sarebbero interessati, ma il Milan pare pronto a fare mosse concrete. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Maldini è a caccia di un'alternativa pronta a Tonali e Bennacer e si sarebbe già mosso per tempo. Gli 8 milioni di valutazione del cartellino da parte del Lione potrebbero scendere ulteriormente.