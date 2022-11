Candela, sorpresa durante il torneo di calcetto a Tokyo: entra e firma autografi

Tantissimo affetto da parte dei tifosi giapponesi verso i giallorossi. Non solo per i calciatori dell'attuale rosa ma anche per le bandiere. Vincent Candela ha seguito la squadra e già ieri era stato acclamato prima della partita contro il Nagoya Grampus. In serata poi si è reso protagonista di una bella scena con dei ragazzi del Roma Club Tokyo. Durante un torneo di calcetto è entrato in campo e ha iniziato a fare foto e firmare autografi. Domani inoltre sarà lo special guest di 'Casa Roma' dove tutti potranno scattare un selfie con l'ex terzino francese. Lunedì è in programma la seconda amichevole per gli uomini di Mourinho che martedì faranno ritorno nella Capitale.