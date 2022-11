Roma, proposto Kjaergaard: la stellina del Salisburgo ha già una super valutazione

Un occhio alle occasioni, magari giocatori già pronti, e un altro ai giovani. La Roma ha dimostrato di poter investire sui talenti da valorizzare, una filosofia molto cara anche a società come il Salisburgo. Proprio nel club di proprietà della Red Bull, prossimo avversario dei giallorossi in Europa League, gioca Maurits Kjaergaard. Secondo 'Sportitalia' il giovane 2003 è stato proposto il suo profilo a Tiago Pinto. Si tratta di un centrocampista di grande talento, già titolarissimo del Salisburgo, anche in Champions, con due gol e quattro assist in stagione. È uno dei gioielli degli austriaci, non a caso ha già una valutazione importante e un contratto blindato fino al 2026. Un nome anche per questo costoso e complicato da raggiungere.