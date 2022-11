Qatar 2022, Polonia-Arabia Saudita: Zalewski parte dalla panchina

Nicola Zalewski non ha convinto il ct della Polonia. Michniewicz ha infatti scelto di lasciare fuori dai titolari il giocatore della Roma nel match potenzialmente già decisivo contro l'Arabia Saudita, in programma alle 14. L'esterno sinistro era partito dall'inizio col Messico, ma all'intervallo - dopo una prestazione incolore - il tecnico lo aveva sostituito. Oggi Zalewski si accomoda in panchina, pronto a dare una mano a partita in corso: il ct ha scelto Frankowski, Bielik e Milik tenendo fuori anche Kaminski e Szymanski rispetto alla prima partita.