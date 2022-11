Il Nagoya a scuola da Mourinho e Pinto. E lo staff giallorosso allena l’under 18

Un'esperienza oltre il campo e l'amichevole pareggiata 0-0 ieri. L'incontro tra Roma e Nagoya Grampus è stato uno scambio di opinioni e di sostegno, una collaborazione ufficializzata solo da poche ore ma che già ha portato frutti concreti. José Mourinho e Tiago Pinto, infatti, già dopo la partita, nella notte italiana, hanno incontrato l'allenatore dei giapponesi Hasegawa e il suo staff tecnico. Che poi hanno anche assistito all'allenamento dei giallorossi. Un'occasione di scambio importante, con tanto di lavagne e poi consuete foto di rito. Tutto a coronamento di una giornata, quella di venerdì, che aveva già fatto registrare un altro piacevole incontro. Alcuni componenti dello staff della Roma, tra cui Rapetti e Nuno Santos, hanno infatti diretto la seduta di allenamento dell'Under 18 del Nagoya Grampus. Non solo, perché i ragazzi hanno poi avuto anche la possibilità di incontrare e fare le loro domande a Leonardo Spinazzola, come sempre molto disponibile e sorridente. In chiusura i giocatori del settore giovanile hanno potuto 'chiacchierare' anche con Ryan Friedkin. Un incontro positivo in cui sono circolate opinioni, punti di vista e consigli. Un vero e proprio scambio culturale, con dei veri e propri workshop in cui entrambi gli staff hanno messo a disposizione le proprioe conoscenze e anche materiale video. La Rom, dal canto suo, stamattina si è allenata al Toyota Sports Center, casa proprio del Nagoya.