Roma, si ferma Pellegrini: problema muscolare. Friedkin, il jet nella Capitale

Nel giorno in cui è stato eletto il nuovo Pontefice, Leone XIV, la Roma continua la sua preparazione in vista dell'importante sfida con l'Atalanta. Ranieri e la squadra si sono ritrovati a Trigoria per la seduta odierna, ma durante l'allenamento si è fermato per una problema muscolare Lorenzo Pellegrini. Brutta tegola per il tecnico giallorosso che lo aveva rilanciato nelle scorse uscite. Il capitano giallorosso si sottoporrà ad esami strumentali domani, nel caso di lesioni è a rischio non solo la sfida con la Dea, ma tutto il finale di stagione. A disposizione il resto del gruppo, tranne Dybala che oggi era al centro sportivo per le terapie.