Roma, infortunio Pellegrini: domani gli esami strumentali, in dubbio per l’Atalanta

Si ferma Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma non ha terminato l'allenamento di oggi a causa di un problema muscolare e domani svolgerà gli esami strumentali. Resta in dubbio per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in programma lunedì. Una doccia fredda per il numero 7 che era partito dal 1' nelle ultime due sfide contro Inter e Fiorentina. Out nella sessione di oggi il solito Dybala (presente a Trigoria per le terapie) e Sangaré che si è allenato a parte. Il resto del gruppo a disposizione di Claudio Ranieri.