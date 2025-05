Eletto il nuovo papa, è Leone XIV. Sciarpe e bandiere della Roma in piazza

L'attesa per l'elezione del nuovo Papa è finita, alle ore 18:07 è arrivata la fumata bianca che ha sancito l'esito positivo delle votazioni nella Capella sistina. Il nuovo Papa è l'americano Robert Francis Prevost che ha scelto il nome "Leone XIV", con l'annuncio in Piazza San Pietro dove sono arrivati migliaia di fedeli da ogni parte del mondo. Tante le bandiere che sventolano in piazza, ma una ha catturato l'attenzione dei tifosi romanisti, ripresa dalle telecamere delle emittenti. Tra la folla, infatti, si intravede una sciarpa della Roma. Un momento particolare per ribadire la propria fede calcistica. Non l'unica manifestazione di romanismo in piazza perché si sono viste sia bandiere giallorosse che cappellini della Roma. Sui social intanto si scherza sulla somiglianza del nuovo Papa proprio con Claudio Ranieri. Tante le foto che vedono il tecnico della Roma nelle vesti del nuovo Pontefice che saluta la piazza gremita.