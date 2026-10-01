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Trigoria, infortunio al ginocchio per Cristante: è a rischio per il Como. Dybala e Endrick: due retroscena

Ottobre è iniziato e tra 10 giorni la Roma torna in campo. L'11 ottobre, infatti, la squadra di Gasperini sarà ospite del Como al Sinigaglia nel big-match in programma domenica alle 12:30. Ma in Lombardia potrebbe non esserci Bryan Cristante: il centrocampista giallorosso infatti, che non ha risposto alla chiamata della Nazionale a causa della lombalgia, ha rimediato un fastidio al ginocchio e verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. In caso di forfait pronti Koné e uno tra Pisilli e de Roon. In tema mercato c'è invece un altro centrocampista azzurro che potrebbe far felice la Roma: l'Inter starebbe valutando di far partire l'assalto per Romano e il club giallorosso vanta il 10% sulla futura rivendita del Cagliari. Sempre in chiave calciomercato, sono spuntati due retroscena con protagonista la Roma: il primo riguarda il rinnovo di Dybala con regia di Gasperini e il rifiuto della Joya alle avances di Juventus e Napoli, il secondo invece l'affare Endrick. Il trasferimento del brasiliano del Real Madrid nella Capitale secondo alcune fonti spagnole era cosa fatta, prima dello stop di Mourinho.

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