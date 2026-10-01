Dopo le anticipazioni dei tre kit del centenario, il portale specializzato FootyHeadlines continua a svelare nuovi dettagli dell'abbigliamento sportivo in casa Roma. Il noto sito ha infatti pubblicato le prime immagini della nuova T-shirt Adidas della linea EQT (Equipment). La collezione lifestyle è ispirata all'estetica degli anni '90 e anche dalle prime indiscrezioni appare evidente questo stile. La maglietta, con una base bianca, è caratterizzata dal caratteristico motivo geometrico sulle spalle ripreso dall'iconico stile EQT declinato nei colori giallorossi. Sul petto il classico logo Adidas Trefoil, posizionato subito sopra al Lupetto della Roma e alla scritta vintage "AS Roma". Questa t-shirt, come raccontato da FootyHeadlines, si unisce a una più ampia gamma di abbigliamento lifestyle EQT ispirato agli anni '90, già lanciata da Adidas per altri importanti club tra cui Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid.