L'Italia U21 è pronta a scendere in campo contro i pari età dell'Armenia a Yerevan per il penultimo match di qualificazione dell'Europeo di categoria. Dopo il 3-0 della Polonia sulla Svezia, gli Azzurrini sono a sei punti dalla vetta ma con una gara in meno. Per vincere il girone, dunque, serviranno due successi: uno oggi, contro la nazionale fanalino di coda, e uno lunedì 5 a Pescara proprio contro i polacchi. Oltre alla qualificazione diretta riservata alla prima del girone, esiste la possibilità di passare come migliore seconda tra tutti i gruppi: attualmente l’Italia occupa quella posizione ma è tallonata da Grecia, Finlandia e Danimarca. Per completare la missione il CT Baldini si affida dal 1' a Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma "prestato" agli azzurrini. In panchina invece, almeno inizialmente, Emanuele Lulli. Calcio d'inizio alle 18:30.

Armenia-Italia U21, le formazioni ufficiali:

Davtyan; Krmzyan, Manukyan, A.Hakobyan, Tsarukyan; Sargsyan, D.Hakobyan, Askaryan; Harutyunyan, Eloyan, Hakobyan.Gylbudaghyants.

Italia (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. All.: Baldini.

Arbitro: Fotios Polychronis (Grecia). Assistenti: Papadopoulou e Minoudis. IV uomo: Gioumatzidis.