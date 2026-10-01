Bryan Cristante è in dubbio per la sfida contro il Como. Il centrocampista aveva declinato la convocazione in Nazionale a causa di una lombalgia, ma a preoccupare sono le condizioni del ginocchio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Regionale il giocatore ha rimediato un fastidio al ginocchio e verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico giallorosso. Rimane in dubbio per la sfida di domenica 11 ottobre contro il Como. In caso di forfait al fianco di Koné ci sarà spazio per uno tra Pisilli e de Roon. L'olandese non ha ancora giocato dal primo minuto in campionato, ma ha lavorato a Trigoria per tutta la durata della maxi sosta.