Romano sarà un rimpianto per la Roma? È la domanda che accompagna questo avvio di stagione. Il centrocampista, ceduto al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6,5 milioni, è una delle sorprese più interessanti del campionato. Prestazioni, personalità e continuità: Romano si è preso subito un ruolo da protagonista e sta contribuendo al buon momento dei sardi. Ma i cavalli si vedono alla fine e sarà il tempo a dire se la Roma abbia lasciato partire troppo presto uno dei suoi talenti. Una cosa, però, è certa: i giallorossi si sono tenuti una porta aperta. Nel trasferimento è stato inserito un 10% sulla futura rivendita e oggi quella clausola assume un peso particolare. Perché Romano ha attirato l'attenzione dell'Inter. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe preparando il terreno per provare a portarlo a Milano (molto dipende anche dal rinnovo di Calhanoglu). L'idea sarebbe quella di muoversi in anticipo, evitando aste e seguendo da vicino la crescita del centrocampista. Il Cagliari, naturalmente, non avrebbe intenzione di svenderlo. Anzi, il rendimento di Romano e l'interesse dell'Inter possono spingere verso l'alto la valutazione: si parla già di una cifra superiore ai 20 milioni di euro. E se il classe 2006 dovesse continuare su questi livelli, il prezzo potrebbe aumentare ancora.