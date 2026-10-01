D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Quella di domani allo Stade de France di Parigi non sarà una serata come le altre per Manu Koné. Il centrocampista della Roma, infatti, affronterà l'Italia in quello che per lui è un vero e proprio duello in famiglia. Proprio per questo motivo il numero 17 giallorosso è stato protagonista di un simpatico gioco-social pubblicato dall'account Instagram de Les Blues. Di seguito il botta e risposta di Manu sulle due nazioni e sulla partita di domani:

Domani c'è Francia-Italia. Che cosa rappresenta per te questa partita? «Da giocatore della Roma voglio vincere. Ci saranno tante battute e sfottò, ma al di là di questo so che è una partita importante per il Paese e per l’allenatore. Quindi vogliamo vincere. È questa la cosa più importante».

Preferisci la cucina francese o quella italiana? «Francese».

Pasta o Pizza? «Pasta. La loro pasta è incredibile».

Parigi o Roma? «Parigi».

E se dovessi far visitare Roma a un giocatore della nazionale francese, chi porteresti con te? «Maghnes Akliouche. Ne ha bisogno, deve aprirsi un po’ di più».

Preferisci la musica francese o quella italiana? «Francese».

E qual è il tuo artista preferito? «Tiakola».

La parola che utilizzi di più in italiano? «Ciao».

Una cosa della Francia che ti manca quando sei in Italia? «La colazione».

E che cosa rappresenta andare allo Stade de France? «So che sarà incredibile tornare allo Stade de France in questo modo. Spero che riusciremo a vincere».