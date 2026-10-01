Era praticamente fatta. D'Amico aveva lavorato a lungo sull'operazione, strappando il sì del Real Madrid per un prestito secco: Endrick a Trigoria, agli ordini di Gasperini. C'era anche l'ok del giocatore. Poi, come riporta DiarioAS, è arrivata la chiamata di Mourinho a bloccare tutto. Una sola conversazione, e la promessa che ha convinto il brasiliano a restare: "Tranquillo, rimani e ti faccio giocare". Da allora, però, le cose sono andate diversamente. In questo avvio di stagione Endrick ha visto il campo una sola volta, appena 4 minuti contro l'Elche. Nient'altro. E ora la musica può cambiare di nuovo. Il classe 2006 vuole più spazio, e torna d'attualità l'ipotesi di un nuovo prestito a gennaio, sulla falsariga di quello vissuto al Lione. Stavolta, però, la Francia non sarebbe la destinazione: la Roma resta lì, pronta a riaprire i discorsi. Il sì del giocatore, in fondo, non è mai stato in discussione. Manca solo quello di Mourinho. E se Endrick dovesse continuare a vedere il campo col contagocce, difficilmente il portoghese troverà ancora motivi per dire no.